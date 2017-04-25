Массимо Каррера: Не всегда получается побеждать со счетом 3:0

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» в матче 24-го тура чемпионата России (1:0) сказал, что не стоит ждать от его команды разгромов соперников.



- Вы дважды победили после тяжелых поражений – сначала после неудачи в Самаре (0:4), сейчас после разгрома от «Ростова» (0:3). Когда было тяжелее?

- Таких ситуаций вообще быть не должно. Но я был игроком и знаю, что такие случаи бывают. Что касается матча с «Уралом», то, увы, не всегда получается выигрывать 2:0 или 3:0, у нас вообще команда, которой трудно это делать. Но у нас был боевой дух и мы боролись до конца.

- В команде много потерь и у вас оставалось два места в заявке на матч. Почему не включили в состав молодых футболистов из «Спартака-2», тех же Федчука или Мелкадзе.

- Единственный, кого я мог взять из второй команды, это Давыдов. Мелкадзе играть не мог.