Массимо Каррера: Не всегда получается побеждать со счетом 3:0
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» в матче 24-го тура чемпионата России (1:0) сказал, что не стоит ждать от его команды разгромов соперников.
- Вы дважды победили после тяжелых поражений – сначала после неудачи в Самаре (0:4), сейчас после разгрома от «Ростова» (0:3). Когда было тяжелее?
- Таких ситуаций вообще быть не должно. Но я был игроком и знаю, что такие случаи бывают. Что касается матча с «Уралом», то, увы, не всегда получается выигрывать 2:0 или 3:0, у нас вообще команда, которой трудно это делать. Но у нас был боевой дух и мы боролись до конца.
- В команде много потерь и у вас оставалось два места в заявке на матч. Почему не включили в состав молодых футболистов из «Спартака-2», тех же Федчука или Мелкадзе.
- Единственный, кого я мог взять из второй команды, это Давыдов. Мелкадзе играть не мог.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция