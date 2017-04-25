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«Спортинг» и «Эспаньол» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 34-го тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Эспаньолом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 39-й минуте счет в матче ударом со штрафного открыл Виктор Родригес. На 55-й минуте Херард Морено, воспользовавшись ошибкой «Спортинга» в обороне, восстановил равновесие.

«Спортинг» набрал 24 очка и занимает 18-е место в чемпионате Испании. У «Эспаньола» 50 очков и девятое место.

Чемпионат Испании. Примера

34-й тур

Матч

Спортинг - Эспаньол - 1:1 (1:0)

Голы

Родригес В. 39 (1:0). Морено 55 (1:1).

Состав

Спортинг: Куэльяр, Канелья (Лопес, 78), Мере, Бабин, Дуглас, Альварес, Касес (Кастро, 68), Весга, Бургуи, Чоп, Родригес В. (Кармона, 72)

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Наварро, Кариколь, Фуэго, Пьятти (Хименес, 76), Хурадо, Санчес, Лопес Д., Морено, Кайседо (Баптистао, 46)

Предупреждения:

Родригес В., 18 - Фуэго, 15; Санчес, 83

Судья:

Марио Лопес Мелеро (Испания)

Место и дата

25 апреля 20:30, Эль Молинон, Онлайн-трансляция

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