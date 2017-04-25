«Спортинг» и «Эспаньол» сыграли вничью
Матч 34-го тура чемпионата
Испании между «Спортингом» и «Эспаньолом» завершился вничью. Итоговый счет
матча – 1:1.
На 39-й минуте счет в
матче ударом со штрафного открыл Виктор Родригес. На 55-й минуте Херард Морено,
воспользовавшись ошибкой «Спортинга» в обороне, восстановил равновесие.
«Спортинг» набрал 24 очка
и занимает 18-е место в чемпионате Испании. У «Эспаньола» 50 очков и девятое
место.
Чемпионат Испании. Примера
34-й тур
Матч
Спортинг - Эспаньол - 1:1 (1:0)
Голы
Родригес В. 39 (1:0). Морено 55 (1:1).
Состав
Спортинг: Куэльяр, Канелья (Лопес, 78), Мере, Бабин, Дуглас, Альварес, Касес (Кастро, 68), Весга, Бургуи, Чоп, Родригес В. (Кармона, 72)
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Наварро, Кариколь, Фуэго, Пьятти (Хименес, 76), Хурадо, Санчес, Лопес Д., Морено, Кайседо (Баптистао, 46)
Предупреждения:
Родригес В., 18 - Фуэго, 15; Санчес, 83
Судья:
Марио Лопес Мелеро (Испания)
Место и дата
25 апреля 20:30, Эль Молинон, Онлайн-трансляция