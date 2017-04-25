Иван Данильянц: Медведев – мужицких кровей
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился своим мнением по поводу игрs вратаря Никиты Медведева, который вновь не пропустил.
- Медведев считает минуты до рекорда?
- Думаю, что нет. Парень настоящий, мужицких кровей, никогда не давал повод думать что он то-то считает, и бухгалтера на тренировку он не приводит. Все наши вратари прогрессируют, и Медведев сегодня показал отличную игру, спас команду в двух эпизодах, - сказал Данильянц.
Напомним, что сухая серия Медведева на данный момент составляет 862 минуты. Это второй результат в истории чемпионат России.
Матч
Голы
Полоз 23 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Навас, Симич, Мевля (Могилевец, 27), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Полоз (Препелицэ, 77), Азмун (Девич, 66)
Уфа: Беленов, Йокич, Сухов, Никитин, Аликин, Карп, Засеев (Сысуев, 84), Стоцкий, Пауревич, Безденежных (Обляков, 70), Фатай (Игбун, 38)
Предупреждения:
нет - Безденежных, 21; Карп, 28; Никитин, 53
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция