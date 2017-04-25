Иван Данильянц: Медведев – мужицких кровей

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился своим мнением по поводу игрs вратаря Никиты Медведева, который вновь не пропустил.

- Медведев считает минуты до рекорда?

- Думаю, что нет. Парень настоящий, мужицких кровей, никогда не давал повод думать что он то-то считает, и бухгалтера на тренировку он не приводит. Все наши вратари прогрессируют, и Медведев сегодня показал отличную игру, спас команду в двух эпизодах, - сказал Данильянц.

Напомним, что сухая серия Медведева на данный момент составляет 862 минуты. Это второй результат в истории чемпионат России.