Массимо Каррера: Зобнин станет выдающимся игроком
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» в 24-м туре чемпионата России (1:0) сказал, что у хавбека красно-белых Романа Зобнина есть все, чтобы стать выдающимся игроком.
- Зобнин в этом матче играл даже глубже, чем Фернандо. Так было задумано? Или были ли сомнения касательно готовности Фернандо после его травмы во встрече с «Ростовом»?
- Фернандо был готов и поэтому он играл. Они с Зобниным чередовались, в атаку ходил то один, то другой, ничего особенно сложного в этом не было.
- Зобнин в этом чемпионате вообще практически не ошибается.
- Да, он проводит замечательный сезон. Думаю, у Зобнина есть все, чтобы стать выдающимся игроком.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция