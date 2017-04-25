Массимо Каррера: Зобнин станет выдающимся игроком

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» в 24-м туре чемпионата России (1:0) сказал, что у хавбека красно-белых Романа Зобнина есть все, чтобы стать выдающимся игроком.

- Зобнин в этом матче играл даже глубже, чем Фернандо. Так было задумано? Или были ли сомнения касательно готовности Фернандо после его травмы во встрече с «Ростовом»?

- Фернандо был готов и поэтому он играл. Они с Зобниным чередовались, в атаку ходил то один, то другой, ничего особенно сложного в этом не было.

- Зобнин в этом чемпионате вообще практически не ошибается.

- Да, он проводит замечательный сезон. Думаю, у Зобнина есть все, чтобы стать выдающимся игроком.