Массимо Каррера: Боккетти в запасе? Это тактическое решение
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» в 24-м туре чемпионата России (1:0) объяснил, почему не играет защитник Сальваторе Боккетти.
- Ещенко допустил несколько нарушений в концовке, одно из них вас очень разозлило. Почему вы выпустили Тигиева вместо Самедова, а не вместо Ещенко?
- Самедов устал. И «Урал» больше атаковал по этому флангу, нужен был свежий игрок. Да, я разозлился в том моменте, потому что фола можно было избежать, а так мы получили опасный «стандарт» у своих ворот.
- Боккетти практически не играет весной. Почему, он проигрывает конкуренцию?
- Потому что я предпочитаю Джикию. Он показывает хороший футбол, неплохо взаимодействует с Таски. Это тактический выбор, ничего более. А с Боккетти мы нормально общаемся, он все понимает.
- Кутепов после зимнего перерыва ошибается практически в каждом матче. Что с ним случилось?
- Этому нет объяснения. Игроки могут ошибаться, тренеры могут ошибаться. Когда Кутепов должен играть - он играет. Я не смотрю на его ошибки при выборе состава. Состав я определяю исходя из того, что вижу на тренировках и особенностей соперника.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция