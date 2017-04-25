Массимо Каррера: Боккетти в запасе? Это тактическое решение

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» в 24-м туре чемпионата России (1:0) объяснил, почему не играет защитник Сальваторе Боккетти.

- Ещенко допустил несколько нарушений в концовке, одно из них вас очень разозлило. Почему вы выпустили Тигиева вместо Самедова, а не вместо Ещенко?

- Самедов устал. И «Урал» больше атаковал по этому флангу, нужен был свежий игрок. Да, я разозлился в том моменте, потому что фола можно было избежать, а так мы получили опасный «стандарт» у своих ворот.

- Боккетти практически не играет весной. Почему, он проигрывает конкуренцию?

- Потому что я предпочитаю Джикию. Он показывает хороший футбол, неплохо взаимодействует с Таски. Это тактический выбор, ничего более. А с Боккетти мы нормально общаемся, он все понимает.

- Кутепов после зимнего перерыва ошибается практически в каждом матче. Что с ним случилось?

- Этому нет объяснения. Игроки могут ошибаться, тренеры могут ошибаться. Когда Кутепов должен играть - он играет. Я не смотрю на его ошибки при выборе состава. Состав я определяю исходя из того, что вижу на тренировках и особенностей соперника.