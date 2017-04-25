Петр Авен: Игроки «Спартака» нервничали, потому что они очень хотят выиграть чемпионат

Член наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Петр Авен поделился впечатлениями от матча 25-го тура чемпионата России «Спартак» - «Урал». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 1:0.

«Ребята были очень зажаты, очень нервничали. Это, конечно, не очень хорошо. Из этого состава команды никто никогда не выигрывал чемпионат. Мне кажется, что когда очень хочется выиграть, так зажимаешься. Отрыв «Спартака» от ЦСКА снова 10 очков. Завтра 100% буду болеть за «Локомотив», - цитирует Авена «Р-Спорт».

Автором единственного гола стал бразильский полузащитник красно-белых Лукас Фернандо, который отличился на 23-й минуте игры.

Таким образом, «Спартак» упрочил лидерство в чемпионате страны, набрав 57 баллов. В активе «Урала» – 29 очков и 10-е место.

В следующем туре команда Массимо Карреры проведет 30 апреля московское дерби с ЦСКА, а коллектив Александра Тарханова днем ранее сыграет в Грозном против «Терека».

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25-й тур