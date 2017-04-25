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Петр Авен: Игроки «Спартака» нервничали, потому что они очень хотят выиграть чемпионат

Источник:  Р-СпортКомментарии

Член наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Петр Авен поделился впечатлениями от матча 25-го тура чемпионата России «Спартак» - «Урал». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 1:0.

«Ребята были очень зажаты, очень нервничали. Это, конечно, не очень хорошо. Из этого состава команды никто никогда не выигрывал чемпионат. Мне кажется, что когда очень хочется выиграть, так зажимаешься. Отрыв «Спартака» от ЦСКА снова 10 очков. Завтра 100% буду болеть за «Локомотив», -  цитирует Авена «Р-Спорт».

Автором единственного гола стал бразильский полузащитник красно-белых Лукас Фернандо, который отличился на 23-й минуте игры.

Таким образом, «Спартак» упрочил лидерство в чемпионате страны, набрав 57 баллов. В активе «Урала» – 29 очков и 10-е место.

В следующем туре команда Массимо Карреры проведет 30 апреля московское дерби с ЦСКА, а коллектив Александра Тарханова днем ранее сыграет в Грозном против «Терека».

РФПЛ
25-й тур

Матч

Спартак - Урал - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандо 23 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо

Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин

Предупреждения:

Попов, 51 - Балажиц, 74

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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