Александр Самедов: Буду болеть за «Локомотив» (ВИДЕО)
Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов, единственный, кто согласился поговорить после матча, признался, что пока не думал о дерби, а в предстоящем поединке ЦСКА с «Локомотивом» будет поддерживать свой бывший клуб.
- Во втором тайме было не то что тяжелее – просто сами подсели – в голове сидело, что можно было удержать результат. Понятно, что хотели забить второй, но думали о важных трех очках.
- В матче ЦСКА за кого будете болеть?
- Буду болеть за «Локомотив».
- Как настроение перед дерби? Думали о предстоящем матче?
- Нет, не думали – думали только об «Урале» - очень важный матч. Очень счастливы, что победили. О ЦСКА только сейчас начнем думать. Но до этого в голове был только «Урал».
- Чего ожидаете от ЦСКА Гончаренко?
- Сейчас любая игра сложная. До матча еще четыре дня – будем готовиться, разбирать сильные стороны и слабые стороны.
- «Спартаку» в следующем матче нужна только победа или хватит и ничьей?
- Это дерби. Здесь всегда пятьдесят на пятьдесят. Будем играть, добиваться результата, а там – как получится. Конечно, хотим победить.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция