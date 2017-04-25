Александр Самедов: Буду болеть за «Локомотив» (ВИДЕО)

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов, единственный, кто согласился поговорить после матча, признался, что пока не думал о дерби, а в предстоящем поединке ЦСКА с «Локомотивом» будет поддерживать свой бывший клуб.

- Во втором тайме было не то что тяжелее – просто сами подсели – в голове сидело, что можно было удержать результат. Понятно, что хотели забить второй, но думали о важных трех очках.

- В матче ЦСКА за кого будете болеть?

- Буду болеть за «Локомотив».

- Как настроение перед дерби? Думали о предстоящем матче?

- Нет, не думали – думали только об «Урале» - очень важный матч. Очень счастливы, что победили. О ЦСКА только сейчас начнем думать. Но до этого в голове был только «Урал».

- Чего ожидаете от ЦСКА Гончаренко?

- Сейчас любая игра сложная. До матча еще четыре дня – будем готовиться, разбирать сильные стороны и слабые стороны.

- «Спартаку» в следующем матче нужна только победа или хватит и ничьей?

- Это дерби. Здесь всегда пятьдесят на пятьдесят. Будем играть, добиваться результата, а там – как получится. Конечно, хотим победить.