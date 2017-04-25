Александр Тарханов: Ильин очень старательный. Это отмечали еще в «Тосно»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Спартака» в 24-м туре чемпионата России сказал, что красно-белые произвели на него более сильное впечатление, чем «Зенит».

- Ильин в этом матче не забил, но все равно, можете сказать, в чем его феномен?

- Он очень старательный. Это отмечали еще в «Тосно». Ильин очень внимательно слушает, что ему говорят, мы много работаем с ним на тренировках. Спортсмены получаются только из старательных. Тот же Денис Глушаков, когда был маленький, с поля на уходил. И вырос в мастера, хотя рядом с ним были ребята куда талантливее его.

- Вы подряд сыграли с двумя лидерами чемпионата – «Спартаком» и «Зенитом». Кто из них произвел более сильное впечатление?

- «Спартак». Это более сбалансированная команда, хотя у «Зенита», возможно, индивидуально игроки посильнее. Но в Питере, если вспомните, у нас были моменты.