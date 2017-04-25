Александр Тарханов: Ильин очень старательный. Это отмечали еще в «Тосно»
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Спартака» в 24-м туре чемпионата России сказал, что красно-белые произвели на него более сильное впечатление, чем «Зенит».
- Ильин в этом матче не забил, но все равно, можете сказать, в чем его феномен?
- Он очень старательный. Это отмечали еще в «Тосно». Ильин очень внимательно слушает, что ему говорят, мы много работаем с ним на тренировках. Спортсмены получаются только из старательных. Тот же Денис Глушаков, когда был маленький, с поля на уходил. И вырос в мастера, хотя рядом с ним были ребята куда талантливее его.
- Вы подряд сыграли с двумя лидерами чемпионата – «Спартаком» и «Зенитом». Кто из них произвел более сильное впечатление?
- «Спартак». Это более сбалансированная команда, хотя у «Зенита», возможно, индивидуально игроки посильнее. Но в Питере, если вспомните, у нас были моменты.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция