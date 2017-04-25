Александр Самедов: Конечно нам не хватало Глушакова, Зе Луиша и Адриано
Хавбек «Спартака» Александр Самедов признался, что команде не хватает травмированных и дисквалифицированных футболистов.
- Без Глушакова игра строится по-другому?
- Все, кто в обойме, старались выглядеть на поле максимально хорошо. Конечно, тяжело не только без Дениса, но и Зе Луиша, Адриано, - отметил полузащитник.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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