Жозе Коусейру: Глушаков очень хороший футболист, но не лучший

Экс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал в интервью «Советскому спорту» о Денисе Глушакове, Дмитрии Торбинском и Дмитрии Лоськове.

- Глушаков – лучший российский футболист, с которым вы работали?

- В тот сезон Денис забил много голов, играл на очень хорошем уровне. Не скажу, что он самый лучший. Скорее, один из футболистов высокого уровня, с кем довелось работать. В команде было много талантливых, но уже не юных. Таким сложно сходу понять какие-то вещи, изменить себя. Вот вам пример – Торбинский, очень талантливый парень. Если бы его карьера сложилась иначе… Он действовал и мыслил как индивидуалист, не понимал командную игру. И это не изменить за год, нужно время.

- Вероятно, Денис измениться успел?

- Он был действительно хорош, понял наши требования, как играть, какую позицию занимать при атаке. Именно потому, что действовал ближе к штрафной соперника, забил немало мячей. Тот сезон для Глушакова сложился успешно, как и сейчас в «Спартаке». Кстати, у Павлюченко тоже имелся большой потенциал, хоть карьера была не самой успешной. Потом Лоськов – великий капитан «Локо». Жаль, что ему было 38 лет, когда я пришел в команду. Лоськов понимал игру, с ним было очень просто работать.