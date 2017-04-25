Александр Тарханов: Не понимаю, чего Семин жалуется

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Спартака» в 24-м туре чемпионата России сказал, что не видит проблемы в плотном календаре.

- В преддверии финала Кубка России Юрий Семин негативно высказывался о календаре – мол, чересчур все плотно. Что вы об этом думаете?

- Весь мир так играет, чего жаловаться? Да, мы сыграли тяжелый матч с «Зенитом», но сегодня выглядели неплохо, хорошо двигались. Помню, мы в 1988 году поехали командой ветеранов играть на Украину. Провели 17 матчей за 18 дней и во всех победили. У человеческого организма намного больше резервов, чем принято думать.

- Что было сложнее после поражения в Петербурге - подготовить команду физически или эмоционально?

- Эмоционально. Двигались мы хорошо, прессинговали. Понятно, что поначалу был негативный настрой, все видели, что судья нас в Питере просто прибил.