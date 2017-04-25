Александр Тарханов: Не понимаю, чего Семин жалуется
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Спартака» в 24-м туре чемпионата России сказал, что не видит проблемы в плотном календаре.
- В преддверии финала Кубка России Юрий Семин негативно высказывался о календаре – мол, чересчур все плотно. Что вы об этом думаете?
- Весь мир так играет, чего жаловаться? Да, мы сыграли тяжелый матч с «Зенитом», но сегодня выглядели неплохо, хорошо двигались. Помню, мы в 1988 году поехали командой ветеранов играть на Украину. Провели 17 матчей за 18 дней и во всех победили. У человеческого организма намного больше резервов, чем принято думать.
- Что было сложнее после поражения в Петербурге - подготовить команду физически или эмоционально?
- Эмоционально. Двигались мы хорошо, прессинговали. Понятно, что поначалу был негативный настрой, все видели, что судья нас в Питере просто прибил.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция