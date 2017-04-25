Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Зенит
Футбол  Арсенал Тула- : -Крылья Советов
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Терек
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Коусейру: Венансиу на замену Чорлуки? Он сможет заиграть в России

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал, что российский клуб не обращался к нему по поводу центрального защитника «Витории Сетубал» Фредерико Венансиу.

- Летом были новости о том, что «Локомотив» хотел подписать защитника «Витории» Венансиу.
- Не знаю, правда ли, потому что из «Локомотива» со мной никто не говорил. Вообще, в таких случаях спрашивают тренера, но ко мне не обращались.

- Венансиу мог бы заменить Чорлуку, который выбыл на полгода?
- У него есть необходимые характеристики, чтобы играть в чемпионате России: хорошая подготовка, атлетизм. Чуть позже была информация, что «Локомотив» и другим нашем защитником интересуется – Фабиу Кардозу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Григорий Иванов: Павлюченко заряжен на финал с «Локо»Григорий Иванов: Павлюченко заряжен на финал с «Локо»Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России, где его клуб сыграет с «Локомотивом».Жозе Коусейру: Глушаков очень хороший футболист, но не лучшийЭкс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал в интервью «Советскому спорту» о Денисе Глушакове, Дмитрии Торбинском и Дмитрии Лоськове.Александр Самедов: Буду болеть за «Локомотив» (ВИДЕО)Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов, единственный, кто согласился поговорить после матча, признался, что пока не думал о дерби, а в предстоящем поединке ЦСКА с «Локомотивом» будет поддерживать свой бывший клуб.Дмитрий Тарасов: Сосредоточены на ЦСКА, но держим в уме финал Кубка РоссииПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о настрое команды на матч 25-го тура премьер-лиги с ЦСКА.Виталий Мутко: Карасев может работать два дерби подрядВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко высказался о том, что арбитр Сергей Карасев будет работать на двух московских дерби за одну неделю.Черданцев считает, что центральные матчи РФПЛ должен обслуживать Сергей КарасевКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о решении РФС заменить арбитра из Москвы Алексея Еськова на игре ЦСКА и «Локомотива».Виталий Мутко: Еськову дали отдохнуть, чтобы избежать психологического давленияПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал замену главного арбитра матча 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».Андрей Будогосский: Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологическиРуководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский объяснил решение снять арбитра из Москвы Алексея Еськова с матча 25-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив».Карасев будет судить матч ЦСКА – «Локомотив» вместо ЕськоваРФС сообщил об изменениях в назначениях судей на матчи 25-го тура премьер-лиги.Маркес Майкон: Уверен, Ари забьет ЦСКАНападающий «Локомотива» Маркес Майкон поделился ожиданиями от гостевой встречи 25-го тура чемпионата России с ЦСКА, которая пройдет в среду.Болельщики «Зенита»: «Судью купил Федун» Обзор гостевыхБолельщики «Зенита»: «Судью купил Федун» Обзор гостевых«Советский спорт» подводит итоги 24-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.Соломон Кверквелия: Потеря Чорлуки ощутима, но мы должны справитьсяЗащитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о подготовке к матчу 25-го тура с ЦСКА и травме Ведрана Чорлуки.Чорлука пропустит шесть месяцев после операции на ахиллеЗащитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука прошел углубленное медицинское обследование после матча 24-го тура чемпионата России с «Амкаром» (3:3).Илья Геркус: «Локомотив» будет требовать наказания арбитра ИвановаПрезидент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб будет требовать наказания Сергея Иванова, главного арбитра матча 24-го тура РФПЛ, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Амкаром» (3:3).Судейский беспредел. Как в России убивают футбол (видео)Судейский беспредел. Как в России убивают футбол (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сергей Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотива» и «Амкара»Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), извинился перед главным тренером железнодорожников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Андрей Будогосский: У нас есть возможность заменить Еськова на матче ЦСКА и «Локомотива»Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о возможной замене судьи на матч ЦСКА - «Локомотив».Дарко Бодул: Если «Амкар» выйдет в еврокубки – будем счастливыДарко Бодул: Если «Амкар» выйдет в еврокубки – будем счастливыНападающий пермского «Амкара» Дарко Бодул поделился мнением о матче.Игрок «Амкара»: Гаджиев и Семин друзья? О принципиальности матча не слышалИгрок «Амкара»: Гаджиев и Семин друзья? О принципиальности матча не слышалНападающий пермского «Амкара» Станислав Прокофьев поделился впечатлениями после ничьей с московским «Локомотивом» (3:3).Форвард «Амкара»: Не наше дело смотреть повторыНападающий пермского «Амкара» Станислав Прокофьев поделился мнением о назначенных пенальти в игре 24-го тура РФПЛ против московского «Локомотива».
Футбол
Жозе Коусейру: Глушаков очень хороший футболист, но не лучший
Футбол
Александр Самедов: Буду болеть за «Локомотив» (ВИДЕО)
Футбол
Петр Авен: Игроки «Спартака» нервничали, потому что они очень хотят выиграть чемпионат
Футбол
Массимо Каррера: Зобнин станет выдающимся игроком
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Ведран Чорлука
Ведран Чорлукавсе новости
Жозе Коусейру
Жозе Коусейрувсе новости