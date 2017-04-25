Жозе Коусейру: Венансиу на замену Чорлуки? Он сможет заиграть в России

Экс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал, что российский клуб не обращался к нему по поводу центрального защитника «Витории Сетубал» Фредерико Венансиу.

- Летом были новости о том, что «Локомотив» хотел подписать защитника «Витории» Венансиу.

- Не знаю, правда ли, потому что из «Локомотива» со мной никто не говорил. Вообще, в таких случаях спрашивают тренера, но ко мне не обращались.

- Венансиу мог бы заменить Чорлуку, который выбыл на полгода?

- У него есть необходимые характеристики, чтобы играть в чемпионате России: хорошая подготовка, атлетизм. Чуть позже была информация, что «Локомотив» и другим нашем защитником интересуется – Фабиу Кардозу.