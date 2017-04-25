«Фенербахче» обыграл «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Матч 1/4 финала Евролиги
между «Фенербахче» и «Панатинаикосом» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча - 79:61 в
пользу «Фенербахче».
В составе победителей самым результативным стали Бобби
Диксон, который набрал 13 очков. У «Панатинаикоса» 16 очков набрал Кей Си
Риверс.
«Фенербахче» выиграл серию со счетом 3-0 и вышел в «Финал четырех» Евролиги.
Евролига. 1/4 финала
Счет в серии – 3-0
Матч
Фенербахче - Панатинаикос - 79:61
Состав
Фенербахче: Диксон (13), Нунналли (12), Богданович (10), Датоме (10), Калинич (10), Удо (10)
Панатинаикос: Риверс (16), Синглтон (12)
Место и дата
25 апреля 20:45, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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