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«Фенербахче» обыграл «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала Евролиги между «Фенербахче» и «Панатинаикосом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 79:61 в пользу «Фенербахче».

В составе победителей самым результативным стали Бобби Диксон, который набрал 13 очков. У «Панатинаикоса» 16 очков набрал Кей Си Риверс.

«Фенербахче» выиграл серию со счетом 3-0 и вышел в «Финал четырех» Евролиги.

Евролига. 1/4 финала

Матч

Фенербахче - Панатинаикос - 79:61

Состав

Фенербахче: Диксон (13), Нунналли (12), Богданович (10), Датоме (10), Калинич (10), Удо (10)

Панатинаикос: Риверс (16), Синглтон (12)

Место и дата

25 апреля 20:45, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 3-0

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