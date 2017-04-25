Александр Павленко: «Спартак» обыграет ЦСКА со счетом 2:1
Хавбек «Урала» Александр Павленко признался, что будет болеть за «Спартак» в предстоящем дерби с ЦСКА.
- Дерби будете смотреть?
- Обязательно.
- И переживать за «Спартак»?
- Ну конечно. А вы как думаете?
- Тогда ваш прогноз.
- 2:1, победа «Спартака».
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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