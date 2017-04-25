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Александр Павленко: «Спартак» обыграет ЦСКА со счетом 2:1

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хавбек «Урала» Александр Павленко признался, что будет болеть за «Спартак» в предстоящем дерби с ЦСКА.

- Дерби будете смотреть?
- Обязательно.

- И переживать за «Спартак»?
- Ну конечно. А вы как думаете?

- Тогда ваш прогноз.
- 2:1, победа «Спартака».

Матч

Спартак - Урал - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандо 23 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо

Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин

Предупреждения:

Попов, 51 - Балажиц, 74

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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