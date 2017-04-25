У Натхо родился третий сын
В семье полузащитника ЦСКА
Бибраса Натхо пополнение. У него родился третий сын.
«В семье армейцев прибавление. Поздравляем Бибраса с рождением третьего сына!», - говорится в сообщении официального твиттера ЦСКА.
В семье армейцев прибавление 👶 Поздравляем Бибраса с рождением третьего сына! #ЦСКА https://t.co/Jr6cswl4MP— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 25 апреля 2017 г.
Сам футболист в своем Instagram опубликовал супруги после родов. В семье Натхо уже есть двое сыновей – Акрам (родился в 2012 году) и Айнал (в 2014 году).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически