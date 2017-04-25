Александр Данцев: Матч с «Зенитом»? Ничего не поделаешь, это уже история
Полузащитник «Урала» Александр Данцев рассказал о своем отношении к произошедшему в прошлом матче чемпионата России против «Зенита», когда у екатеринбуржцев были удалены три футболиста.
- Получилось успокоиться после матча с «Зенитом»?
- Сначала конечно было обидно, но потом откинули лишние мысли. Как я сказал, ничего не поделаешь, это уже история., - сказал футболист.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически