Александр Данцев: Матч с «Зенитом»? Ничего не поделаешь, это уже история

Полузащитник «Урала» Александр Данцев рассказал о своем отношении к произошедшему в прошлом матче чемпионата России против «Зенита», когда у екатеринбуржцев были удалены три футболиста.

- Получилось успокоиться после матча с «Зенитом»?

- Сначала конечно было обидно, но потом откинули лишние мысли. Как я сказал, ничего не поделаешь, это уже история., - сказал футболист.