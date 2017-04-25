Александр Данцев: Думаю, «Спартак» чемпион
Полузащитник «Урала» Александр Данцев после матча со «Спартаком» (0:1) поделился мнением о чемпионских перспективах соперника.
- Лидеры в матче со «Спартаком» отсутствовали. Тяжело без них?
- Да. Не было Бикфалви, Павлюченко, Емельянова, Фидлера. Пришлось тяжело, но мы в принципе это предполагали. Все что могли, мы сделали. Думаю, «Спартак» - чемпион, с ними тяжело играть.
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция