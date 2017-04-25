«Челси» обыграл «Саутгемптон» и продолжает лидировать в АПЛ

Матч 34-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Саутгемптоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Челси».

Счет в матче диагональным низовым ударом открыл Эден Азар. Ориоль Ромеу сравнял результат, добив мяч в ворота после того, как Куртуа отразил удар Габбьядини. Вновь вывел свою команду вперед ударом головой Гари Кэйхилл. Третий мяч и четвертый мячи в активе Диего Косты. В концовке Райан Бертран отыграл один мяч.

«Челси» набрал 78 очков и продолжает лидировать в чемпионате Англии. У «Саутгемптона» 40 очков и девятое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур