«Челси» обыграл «Саутгемптон» и продолжает лидировать в АПЛ
Матч 34-го тура чемпионата
Англии между «Челси» и «Саутгемптоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 4:2 в пользу «Челси».
Счет в матче диагональным низовым
ударом открыл Эден Азар. Ориоль Ромеу сравнял результат, добив мяч в ворота
после того, как Куртуа отразил удар Габбьядини. Вновь вывел свою команду вперед
ударом головой Гари Кэйхилл. Третий мяч и четвертый мячи в активе Диего Косты. В концовке Райан Бертран отыграл один мяч.
«Челси» набрал 78 очков и
продолжает лидировать в чемпионате Англии. У «Саутгемптона» 40 очков и девятое
место.
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
34-й тур
Матч
Челси - Саутгемптон - 4:2 (2:1)
Голы
Азар 6 (1:0). Ромеу 25 (1:1). Кэйхилл 45 (2:1). Коста 54 (3:1). Коста 89 (4:1). Бертран 90 (4:2).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Кэйхилл, Канте, Мозес (Терри, 86), Фабрегас (Педро, 77), Матич, Азар (Виллиан, 90), Коста
Саутгемптон: Форстер, Бертран, Стивенс, Соареш, Йосида, Дэвис, Уорд-Проуз (Лонг, 82), Буфал (Рэдмонд, 68), Тадич, Ромеу, Габбьядини (Родригес, 86)
Предупреждения:
Канте, 40; Фабрегас, 49 - Ромеу, 60; Тадич, 73
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
25 апреля 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция