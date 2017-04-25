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«Челси» обыграл «Саутгемптон» и продолжает лидировать в АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 34-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Саутгемптоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Челси».

Счет в матче диагональным низовым ударом открыл Эден Азар. Ориоль Ромеу сравнял результат, добив мяч в ворота после того, как Куртуа отразил удар Габбьядини. Вновь вывел свою команду вперед ударом головой Гари Кэйхилл. Третий мяч и четвертый мячи в активе Диего Косты. В концовке Райан Бертран отыграл один мяч.

«Челси» набрал 78 очков и продолжает лидировать в чемпионате Англии. У «Саутгемптона» 40 очков и девятое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

Матч

Челси - Саутгемптон - 4:2 (2:1)

Голы

Азар 6 (1:0). Ромеу 25 (1:1). Кэйхилл 45 (2:1). Коста 54 (3:1). Коста 89 (4:1). Бертран 90 (4:2).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Кэйхилл, Канте, Мозес (Терри, 86), Фабрегас (Педро, 77), Матич, Азар (Виллиан, 90), Коста

Саутгемптон: Форстер, Бертран, Стивенс, Соареш, Йосида, Дэвис, Уорд-Проуз (Лонг, 82), Буфал (Рэдмонд, 68), Тадич, Ромеу, Габбьядини (Родригес, 86)

Предупреждения:

Канте, 40; Фабрегас, 49 - Ромеу, 60; Тадич, 73

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

25 апреля 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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