«Анже» обыграл «Генгам» и вышел в финал Кубка Франции
Матч 1/2 финала Кубка
Франции между «Анже» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 2:0 в пользу «Анже».
Первый мяч на 38-й
минуте забил Томас Маньяни. Второй гол в активе Матео Павловича. Во втором полуфинале завтра сыграют «ПСЖ» и «Монако».
Кубок Франции
1/2 финала
Матч
Голы
Маньяни 38 (1:0). Павлович 90 (2:0).
Состав
Анже: Летеллье, Сиссоко И., Томас, Траоре И., Н'Дойе, Сантамария, Манку, Маньяни, Бамба Ж., Дьедиу, Беригу
Генгам: Йонссон, Сорбон, Кербра, Икоко, Марсал, Део, Салибур, Диалло, Дидо, Бриан, Менди
Незабитые пенальти
Бриан (Генгам), 89
Место и дата
25 апреля 22:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция
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