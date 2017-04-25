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«Анже» обыграл «Генгам» и вышел в финал Кубка Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала Кубка Франции между «Анже» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Анже».

Первый мяч на 38-й минуте забил Томас Маньяни. Второй гол в активе Матео Павловича. Во втором полуфинале завтра сыграют «ПСЖ» и «Монако».

Кубок Франции

1/2 финала

Матч

Анже - Генгам - 2:0 (1:0)

Голы

Маньяни 38 (1:0). Павлович 90 (2:0).

Состав

Анже: Летеллье, Сиссоко И., Томас, Траоре И., Н'Дойе, Сантамария, Манку, Маньяни, Бамба Ж., Дьедиу, Беригу

Генгам: Йонссон, Сорбон, Кербра, Икоко, Марсал, Део, Салибур, Диалло, Дидо, Бриан, Менди

Незабитые пенальти

Бриан (Генгам), 89

Место и дата

25 апреля 22:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция

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