ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Матч 1/4 финала
баскетбольной Евролиги между «Басконией» и ЦСКА завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 90:88 в пользу ЦСКА.
В составе победителей
самым результативным стал Кори Хиггинс, который набрал 21 очко. ЦСКА выиграл
серию со счетом 3-0 и вышел в «Финал четырех» Евролиги. Ранее в финальную
стадию турнира вышел «Фенербахче», трижды обыгравший «Панатинаикос».
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Евролига. 1/4 финала
Счет в серии – 0-3
Матч
Место и дата
25 апреля 22:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция
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