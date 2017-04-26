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Гол Сориано принес выездную победу «Вильярреалу» в матче с «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на поле стадиона «Висенте Кальдерон» уступил «Вильярреалу» со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей забил Роберто Сориано.

«Атлетико» с 68-ю очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» с «Реалом» семь очков, а «Вильярреал» расположился на пятой строчке, имея в активе 60 баллов.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 29 апреля на выезде сыграют с «Лас-Пальмасом», а «желтая субмарина» днем ранее примет хихонский «Спортинг»

Чемпионат Испании
34-й тур

Матч

Атлетико - Вильярреал - 0:1 (0:0)

Голы

Сориано Р. 82 (0:1).

Состав

Атлетико: Облак, Савич, Годин, Луис, Хименес, Габи, Сауль, Гайтан (Карраско, 57, Торрес, 72), Коке, Корреа (Гамейро, 56), Гризманн

Вильярреал: Фернандес, Рукавина, Коста, Мусаккио, Гонсалес А., Сориано Б., дос Сантос, Тригерос (Эрнандес, 85), Кастильехо, Лопес (Сориано Р., 64), Сансоне (Бакамбу, 76)

Предупреждения:

Габи, 55; Годин, 90 - Тригерос, 58; Сольдадо, 60; Рукавина, 66; Мусаккио, 88; Коста, 89; Бакамбу, 90

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

25 апреля 22:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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