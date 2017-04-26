Гол Сориано принес выездную победу «Вильярреалу» в матче с «Атлетико»

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на поле стадиона «Висенте Кальдерон» уступил «Вильярреалу» со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей забил Роберто Сориано.

«Атлетико» с 68-ю очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» с «Реалом» семь очков, а «Вильярреал» расположился на пятой строчке, имея в активе 60 баллов.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 29 апреля на выезде сыграют с «Лас-Пальмасом», а «желтая субмарина» днем ранее примет хихонский «Спортинг»

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34-й тур