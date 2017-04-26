«Айнтрахт» вышел в финал Кубка Германии, победив в серии пенальти «Боруссию» М
В полуфинальном матче Кубка Германии «Айнтрахт» в Менхенгладбахе
переиграл местную «Боруссию» в серии пенальти.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев
поля отличился Йонас Хофман, а у гостей – Талеб Тавата.
Дополнительные два тайма по 15 минут также победителя не
выявили. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Айнтрахта» - 7:6.
В финале турнира подопечные Нико Ковача сыграют с
победителей пары «Бавария» - «Боруссия», их матч состоится в среду, 26 апреля.
Кубок Германии
Полуфинал
Матч
Боруссия М - Айнтрахт - 1:1 (1:1)
Голы
Тавата 15 (0:1). Хофманн 45 (1:1).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Кристенсен, Вендт (Шульц Н., 41), Эльведи, Хофманн (Соу, 111), Штробль, Траоре (Херрманн, 91), Дауд (Бенеш, 80), Хан, Штиндль
Айнтрахт: Градечки, Тавата (Русс, 103), Очипка, Чендлер, Эктор, Абрахам, Гачинович, Маскарель (Вольф, 59 Варела, 72), Фабиан, Ребич (Сеферович, 75), Хргота
Предупреждения:
Вендт, 24; Хан, 90; Шульц Н., 90 - Фабиан, 60; Варела, 80
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
25 апреля 21:45, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция