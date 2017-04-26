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«Айнтрахт» вышел в финал Кубка Германии, победив в серии пенальти «Боруссию» М

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В полуфинальном матче Кубка Германии «Айнтрахт» в Менхенгладбахе переиграл местную «Боруссию» в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев поля отличился Йонас Хофман, а у гостей – Талеб Тавата.

Дополнительные два тайма по 15 минут также победителя не выявили. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Айнтрахта» - 7:6.

В финале турнира подопечные Нико Ковача сыграют с победителей пары «Бавария» - «Боруссия», их матч состоится в среду, 26 апреля.

Кубок Германии
Полуфинал

Матч

Боруссия М - Айнтрахт - 1:1 (1:1)

Голы

Тавата 15 (0:1). Хофманн 45 (1:1).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Кристенсен, Вендт (Шульц Н., 41), Эльведи, Хофманн (Соу, 111), Штробль, Траоре (Херрманн, 91), Дауд (Бенеш, 80), Хан, Штиндль

Айнтрахт: Градечки, Тавата (Русс, 103), Очипка, Чендлер, Эктор, Абрахам, Гачинович, Маскарель (Вольф, 59 Варела, 72), Фабиан, Ребич (Сеферович, 75), Хргота

Предупреждения:

Вендт, 24; Хан, 90; Шульц Н., 90 - Фабиан, 60; Варела, 80

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

25 апреля 21:45, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

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