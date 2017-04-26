Антонио Конте: У нас получилась хорошая победа
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (4:2) в матче 34-го
тура чемпионата Англии.
«У нас получилась хорошая победа. Я доволен теми усилиями,
которые приложили сегодня мои ребята. Было непросто после тяжелой игры с «Тоттенхэмом».
У «Саутгемптона» собраны отличные игроки, которые показывают хороший футбол.
Было важно забить в конце первого тайма. Я наблюдал отличную игру и волю к победе. В конце сезона всегда не просто, поэтому очень важно оставаться уверенным в себе, думать о своей игре, а не о соперниках», - приводит слова Конте Sky Sports.
Матч
Челси - Саутгемптон - 4:2 (2:1)
Голы
Азар 6 (1:0). Ромеу 25 (1:1). Кэйхилл 45 (2:1). Коста 54 (3:1). Коста 89 (4:1). Бертран 90 (4:2).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Кэйхилл, Канте, Мозес (Терри, 86), Фабрегас (Педро, 77), Матич, Азар (Виллиан, 90), Коста
Саутгемптон: Форстер, Бертран, Стивенс, Соареш, Йосида, Дэвис, Уорд-Проуз (Лонг, 82), Буфал (Рэдмонд, 68), Тадич, Ромеу, Габбьядини (Родригес, 86)
Предупреждения:
Канте, 40; Фабрегас, 49 - Ромеу, 60; Тадич, 73
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
25 апреля 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция