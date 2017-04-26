Антонио Конте: У нас получилась хорошая победа

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (4:2) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«У нас получилась хорошая победа. Я доволен теми усилиями, которые приложили сегодня мои ребята. Было непросто после тяжелой игры с «Тоттенхэмом». У «Саутгемптона» собраны отличные игроки, которые показывают хороший футбол.

Было важно забить в конце первого тайма. Я наблюдал отличную игру и волю к победе. В конце сезона всегда не просто, поэтому очень важно оставаться уверенным в себе, думать о своей игре, а не о соперниках», - приводит слова Конте Sky Sports.