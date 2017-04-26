Клод Пюэль: Для нас важно закончить сезон в верхней половине таблицы

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал поражение от «Челси» (2:4) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня у нас было много возможностей, чтобы забить, но мы пропустили два решающих гола со стандартов. Это позор. Мы играли против хорошей команды. Эден Азар и Диего Коста сыграли решающую роль сегодня.

Я работал с Азаром в «Лилле», он фантастический игрок, в 16 лет он был таким же.

Этот матч было бы неплохо посмотреть по телевизору. Столько мячей. Для нас важно закончить сезон в верхней половине таблицы», - приводит слова Пюэля BBC.