Клод Пюэль: Для нас важно закончить сезон в верхней половине таблицы
Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал
поражение от «Челси» (2:4) в матче 34-го тура чемпионата Англии.
«Сегодня у нас было много возможностей, чтобы забить, но мы
пропустили два решающих гола со стандартов. Это позор. Мы играли против хорошей
команды. Эден Азар и Диего Коста сыграли решающую роль сегодня.
Я работал с Азаром в «Лилле», он фантастический игрок, в 16
лет он был таким же.
Этот матч было бы неплохо посмотреть по телевизору. Столько мячей. Для нас важно закончить сезон в верхней половине таблицы», - приводит слова Пюэля BBC.
Матч
Челси - Саутгемптон - 4:2 (2:1)
Голы
Азар 6 (1:0). Ромеу 25 (1:1). Кэйхилл 45 (2:1). Коста 54 (3:1). Коста 89 (4:1). Бертран 90 (4:2).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Кэйхилл, Канте, Мозес (Терри, 86), Фабрегас (Педро, 77), Матич, Азар (Виллиан, 90), Коста
Саутгемптон: Форстер, Бертран, Стивенс, Соареш, Йосида, Дэвис, Уорд-Проуз (Лонг, 82), Буфал (Рэдмонд, 68), Тадич, Ромеу, Габбьядини (Родригес, 86)
Предупреждения:
Канте, 40; Фабрегас, 49 - Ромеу, 60; Тадич, 73
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
25 апреля 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция