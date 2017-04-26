Марко Ройс: Наши шансы в матче с «Баварией» - 50:50

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс – о предстоящем матче 1/2 финала Кубка Германии против «Баварии».

«Наши шансы 50:50. Мы уже побеждали в полуфинале двумя годами ранее», - сказал Ройс, вспомнив о курьезном матче 2015 года.

Напомним, матч «Бавария» - «Боруссия» состоится сегодня, 26 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.