Марко Ройс: Наши шансы в матче с «Баварией» - 50:50
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс – о предстоящем
матче 1/2 финала Кубка Германии против «Баварии».
«Наши шансы 50:50. Мы уже побеждали в полуфинале двумя
годами ранее», - сказал Ройс, вспомнив о курьезном матче 2015 года.
Напомним, матч «Бавария» - «Боруссия» состоится сегодня, 26 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
26 апреля 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
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