Андрей Ситчихин: Такое количество моментов, которое мы создали, недостаточно для победы

Старший тренер молодежной команды «Рубина» Андрей Ситчихин поделился мнением о матче 25-го тура Молодежного первенства России против грозненского «Терека» (0:2).

«Не получилось забить, не получилось вскрыть довольно насыщенную оборону. При этом нужно было предотвратить контратаки соперника. Но они были очень острые, мы не успевали их накрывать. Они и привели к голам.

Моменты у нас были, в том числе до гола, но для нашей команды такое количество моментов, которое мы создали, недостаточно для победы.

Нам, чтобы забивать, нужно гораздо больше. В то же время эпизод, который привел к первому голу в наши ворота, даже моментов посчитать нельзя», - приводит слова Ситчихина официальный сайт «Рубина».