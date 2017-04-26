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Андрей Ситчихин: Такое количество моментов, которое мы создали, недостаточно для победы

Комментарии

Старший тренер молодежной команды «Рубина» Андрей Ситчихин поделился мнением о матче 25-го тура Молодежного первенства России против грозненского «Терека» (0:2).

«Не получилось забить, не получилось вскрыть довольно насыщенную оборону. При этом нужно было предотвратить контратаки соперника. Но они были очень острые, мы не успевали их накрывать. Они и привели к голам.

Моменты у нас были, в том числе до гола, но для нашей команды такое количество моментов, которое мы создали, недостаточно для победы.

Нам, чтобы забивать, нужно гораздо больше. В то же время эпизод, который привел к первому голу в наши ворота, даже моментов посчитать нельзя», - приводит слова Ситчихина официальный сайт «Рубина».

Матч

Рубин (мол) - Терек (мол) - 0:2 (0:0)

Место и дата

25 апреля 15:00, Рубин, Онлайн-трансляция

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