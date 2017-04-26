Арсен Венгер: Попадание в четверку реально, но мы должны выдать идеальную серию

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер – о шансах команды на попадание в первую четверку по итогам сезона.

«Нашей задачей должны быть победы в каждом матче, начиная с игры против «Лестера». Мы должны перенести нашу энергетику с воскресного матча на АПЛ. Попадание в первую четверку реально, но мы должны выдать идеальную серию. Двери открыты», - сказал Венгер.

Напомним, после 31-го тура «канониры» расположились на седьмом месте, имея в активе 57 баллов, от четвертой строчки их отделяет семь очков.