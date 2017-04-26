Арсен Венгер: Попадание в четверку реально, но мы должны выдать идеальную серию
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер – о шансах
команды на попадание в первую четверку по итогам сезона.
«Нашей задачей должны быть победы в каждом матче, начиная с
игры против «Лестера». Мы должны перенести нашу энергетику с воскресного матча
на АПЛ. Попадание в первую четверку реально, но мы должны выдать идеальную
серию. Двери открыты», - сказал Венгер.
Напомним, после 31-го тура «канониры» расположились на
седьмом месте, имея в активе 57 баллов, от четвертой строчки их отделяет семь
очков.
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