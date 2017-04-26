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Сергей Сироткин: Я горжусь тем, что являюсь российским гонщиком

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин, который заменит Нико Хюлькенберга в первой пятничной практике Гран-при России,поделился ожиданиями от своего выступления в Сочи.

«Я выступал в Сочи в прошлом году, поэтому знаком с трассой и знаю, чего ожидать. Это современная трасса с некоторыми интересными аспектами. Предыдущие Гран-при здесь прошли очень интересно.

Самая сложная часть трассы – последний сектор, после задней прямой, так как там несколько зон жесткого торможения, которые следуют друг за другом. В этой связке очень важно контролировать заднюю часть машины.

Я горжусь тем, что являюсь российским гонщиком, и выступление перед тысячами российских болельщиков – всегда особенный момент. Тем не менее я готов оказаться в машине где угодно», - приводит слова Сироткин Autosport.com.ru.

Напомним, российский этап Формулы-1 пройдет с 28 по 30 апреля. 

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