Сергей Сироткин: Я горжусь тем, что являюсь российским гонщиком
Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин, который заменит
Нико Хюлькенберга в первой пятничной практике Гран-при России,поделился
ожиданиями от своего выступления в Сочи.
«Я выступал в Сочи в прошлом году, поэтому знаком с трассой
и знаю, чего ожидать. Это современная трасса с некоторыми интересными
аспектами. Предыдущие Гран-при здесь прошли очень интересно.
Самая сложная часть трассы – последний сектор, после задней
прямой, так как там несколько зон жесткого торможения, которые следуют друг за
другом. В этой связке очень важно контролировать заднюю часть машины.
Я горжусь тем, что являюсь российским гонщиком, и выступление
перед тысячами российских болельщиков – всегда особенный момент. Тем не менее я
готов оказаться в машине где угодно», - приводит слова Сироткин Autosport.com.ru.
Напомним, российский этап Формулы-1 пройдет с 28 по 30 апреля.