Димитрис Итудис: Баскетболисты ЦСКА заслужили выход в «Финал четырех»
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис
прокомментировал победу над «Басконией» (90:88) в четвертьфинале Евролиги и
выход команды и «Финал четырех».
«Поздравляю команду и своих баскетболистов с выходом в
«Финал четырех», они заслужили это.
На данный момент мы получили только билет в «Финал
четырех», но мы хотим большего, а сейчас мы должны поздравить игроков с
заслуженной победой со счетом 3-0 над прекрасным клубом «Баскония».
Нам противостояла сильная команда, а здесь была отличная атмосфера. Не забывайте, что они в прошлом сезоне играли в «Финале четырех», - приводит слова Итудиса ТАСС.
Матч
Место и дата
25 апреля 22:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция
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