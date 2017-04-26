Димитрис Итудис: Баскетболисты ЦСКА заслужили выход в «Финал четырех»

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Басконией» (90:88) в четвертьфинале Евролиги и выход команды и «Финал четырех».

«Поздравляю команду и своих баскетболистов с выходом в «Финал четырех», они заслужили это.

На данный момент мы получили только билет в «Финал четырех», но мы хотим большего, а сейчас мы должны поздравить игроков с заслуженной победой со счетом 3-0 над прекрасным клубом «Баскония».

Нам противостояла сильная команда, а здесь была отличная атмосфера. Не забывайте, что они в прошлом сезоне играли в «Финале четырех», - приводит слова Итудиса ТАСС.