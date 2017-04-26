Кори Хиггинс: Мы держались вместе и вышли победителями
Защитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал победу над «Басконией»
(90:88) в четвертьфинале Евролиги.
«Это была одна из наших целей, одна из ступеней в сезоне, поэтому нам очень приятно ее достичь. Наша работа не завершена, но мы достигли одной из наших больших целей. «Баскония» не прекращала сражаться до конца, и в каждой игре была тяжелая концовка. Мы знали, что нас ждет борьба с ними, но мы держались вместе и вышли победителями», - приводит слова Хиггинса «Р-Спорт».
Матч
Место и дата
25 апреля 22:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция
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