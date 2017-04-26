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День в истории: Даниилу Квяту – 23!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 26 апреля исполняется 23 года российскому пилоту Формулы-1 Даниилу Квяту.

Даниил родился и провел детство в Уфе, затем переехал в Москву, где и увлекся автоспортом, посетив однажды картинговый центр.

В скором времени у россиянина появились свои тренеры, и он стал принимать участие в серьезных соревнованиях.

В 2005 году стал победителем Рождественского Кубка Сочи по картингу. Затем начал участвовать в итальянских чемпионатах MiniKart, из-за чего в итоге переехал в Рим.

С 2009 года его карьере стал помогать нефтяной концерн «Лукойл», а в 2010 году Квят подписал контракт с «Ред Буллом» по программе поддержки молодых пилотов.

В 2013-м году стал победителем GP3 в состав команды MW Arden, обойдя ближайшего соперника на 13 очков. В том же году в команде «Торо Россо» появилась вакансия, из-за перешедшего в «Ред Булл» Даниэля Риккардо, в итоге россиянин был выбран в качестве боевого пилота.

Сезон 2015-го года Квят провел за рулем болида «Ред Булл», придя на смену четырехкратному чемпиону Формулы-1 Себастьяну Феттелю, который перешел в «Феррари».

В 2016-м вновь был переведен в «Торо Россо» после четырех гонок за рулем машины старших «быков».

Всего в «королевских гонках» Даниил принял участие в 64-х Гран-при, дважды поднимался на подиум и заработал в общей сложности 130 очков.

Стоит отметить, что в «больших призах» российский гонщик выступает под 26-м номером из-за дня своего рождения.

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