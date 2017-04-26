День в истории: Даниилу Квяту – 23!
Сегодня, 26 апреля исполняется 23 года российскому пилоту
Формулы-1 Даниилу Квяту.
Даниил родился и провел детство в Уфе, затем переехал в
Москву, где и увлекся автоспортом, посетив однажды картинговый центр.
В скором времени у россиянина появились свои тренеры, и он
стал принимать участие в серьезных соревнованиях.
В 2005 году стал победителем Рождественского Кубка Сочи по
картингу. Затем начал участвовать в итальянских чемпионатах MiniKart, из-за
чего в итоге переехал в Рим.
С 2009 года его карьере стал помогать нефтяной концерн «Лукойл»,
а в 2010 году Квят подписал контракт с «Ред Буллом» по программе
поддержки молодых пилотов.
В 2013-м году стал победителем GP3 в состав команды MW Arden, обойдя
ближайшего соперника на 13 очков. В том же году в команде «Торо Россо»
появилась вакансия, из-за перешедшего в «Ред Булл» Даниэля Риккардо, в итоге
россиянин был выбран в качестве боевого пилота.
Сезон 2015-го года Квят провел за рулем болида «Ред Булл»,
придя на смену четырехкратному чемпиону Формулы-1 Себастьяну Феттелю, который перешел в «Феррари».
В 2016-м вновь был переведен в «Торо Россо» после четырех
гонок за рулем машины старших «быков».
Всего в «королевских гонках» Даниил принял участие в 64-х Гран-при, дважды поднимался на подиум и заработал в общей сложности 130 очков.
Стоит отметить, что в «больших призах» российский гонщик выступает под 26-м номером из-за дня своего рождения.