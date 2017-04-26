Борис Майоров: Не считаю, что Мозякин зависим от партнеров. Все наоборот.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал призыв в сборную России капитана магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина.

- Я категорически не согласен с утверждением, что «Мозякин зависит от партнеров», - заявил Борис Майоров. - Давно наблюдаю за игрой Сергея и скажу, что в его случае как раз еще неизвестно – кто от кого больше зависит. Он от партнеров или партнеры от него. Хотя с тем, что Мозякина и Зарипова специалисты воспринимают именно как связку, сейчас спорить трудно.

Напомним, что на этой неделе сборная России примет участие в чешском этапе Евротура. Первый поединок наша команда проведет в четверг, 27 апреля, в Стокгольме. Соперником россиян там станет сборная Швеции.

Этот турнир станет своеобразной генеральной репетицией команды Олега Знарка перед чемпионатом мира.