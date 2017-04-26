Александр Бубнов: «Спартак» успешно преодолевает трудный отрезок дистанции
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака»
над «Уралом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России.
«Спартак» в целом успешно преодолевает трудный отрезок
дистанции, но по матчу с «Уралом» было заметно, что игроки прилично «наелись».
Да, команда Карреры не участвовала в Лиге Европы, рано
вылетела из Кубка России, но причины усталости очевидны. До прихода
итальянского специалиста «Спартак» не играл в такой энергозатратный футбол с
высоким агрессивным прессингом, футболисты группы атаки не принимали столь
активного участия в оборонительных схемах. Ярко выраженных атлетов, как Роман
Зобнин, в команде номинально единицы.
Теперь же «Спартак» вернул себе уверенность и может смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. При подготовке к дерби с армейцами у красно-белых в запасе лишний день отдыха, а ЦСКА еще нужно серьезно потрудиться, чтобы одолеть «Локомотив», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru
Матч
Голы
Фернандо 23 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо
Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция