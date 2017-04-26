Александр Бубнов: «Спартак» успешно преодолевает трудный отрезок дистанции

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Спартак» в целом успешно преодолевает трудный отрезок дистанции, но по матчу с «Уралом» было заметно, что игроки прилично «наелись».

Да, команда Карреры не участвовала в Лиге Европы, рано вылетела из Кубка России, но причины усталости очевидны. До прихода итальянского специалиста «Спартак» не играл в такой энергозатратный футбол с высоким агрессивным прессингом, футболисты группы атаки не принимали столь активного участия в оборонительных схемах. Ярко выраженных атлетов, как Роман Зобнин, в команде номинально единицы.

Теперь же «Спартак» вернул себе уверенность и может смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. При подготовке к дерби с армейцами у красно-белых в запасе лишний день отдыха, а ЦСКА еще нужно серьезно потрудиться, чтобы одолеть «Локомотив», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru