Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Зенит
Футбол  Арсенал Тула- : -Крылья Советов
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Терек
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: «Спартак» успешно преодолевает трудный отрезок дистанции

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Спартак» в целом успешно преодолевает трудный отрезок дистанции, но по матчу с «Уралом» было заметно, что игроки прилично «наелись».

Да, команда Карреры не участвовала в Лиге Европы, рано вылетела из Кубка России, но причины усталости очевидны. До прихода итальянского специалиста «Спартак» не играл в такой энергозатратный футбол с высоким агрессивным прессингом, футболисты группы атаки не принимали столь активного участия в оборонительных схемах. Ярко выраженных атлетов, как Роман Зобнин, в команде номинально единицы.

Теперь же «Спартак» вернул себе уверенность и может смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. При подготовке к дерби с армейцами у красно-белых в запасе лишний день отдыха, а ЦСКА еще нужно серьезно потрудиться, чтобы одолеть «Локомотив», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru

Матч

Спартак - Урал - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандо 23 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 70), Мельгарехо

Урал: Заболотный, Динга (Манучарян, 46), Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Кулаков, Лунгу, Ильин

Предупреждения:

Попов, 51 - Балажиц, 74

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В центральном матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Локомотивом».«Рубин» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В рамках 25-го тура чемпионата России казанский «Рубин» сыграет с грозненским «Тереком».«Арсенал» – «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В рамках 25-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».«Оренбург» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)В рамках 25-го тура чемпионата России «Оренбург» сыграет с «Зенитом».РФПЛ. 25-й тур. «Оренбург» примет «Зенит», ЦСКА – «Локомотив» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 25-го тура чемпионата России по футболу.Каррера - мотиватор. Но чему он научил? Ловчев – о тревожном в игре «Спартака»Каррера - мотиватор. Но чему он научил? Ловчев – о тревожном в игре «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» Егений Ловчев - об игре «Спартака» в матче 25-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).Александр Данцев: Обида и злоба после «Зенита»? Да все вместеАлександр Данцев: Обида и злоба после «Зенита»? Да все вместеПолузащитник «Урала» Александр Данцев подвел итог встречи против «Спартака» (0:1).Александр Данцев: Думаю, «Спартак» чемпионПолузащитник «Урала» Александр Данцев после матча со «Спартаком» (0:1) поделился мнением о чемпионских песпективах соперника.Александр Данцев: Матч с «Зенитом»? Ничего не поделаешь, это уже историяПолузащитник «Урала» Александр Данцев рассказал о своем отношении к произошедшему в прошлом матче чемпионата России против «Зенита», когда у екатеринбуржцев были удалены три футболиста.Александр Павленко: Рад за «Спартак», завидую ему красно-белой завистьюАлександр Павленко: Рад за «Спартак», завидую ему красно-белой завистьюПолузащитник екатеринбургского «Урала» Александр Павленко подвел итог матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).У Натхо родился третий сынВ семье полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо пополнение. У него родился третий сын.Александр Павленко: «Спартак» обыграет ЦСКА со счетом 2:1Хавбек «Урала» Александр Павленко признался, что будет болеть за «Спартак» в предстоящем дерби с ЦСКА.Александр Самедов: Боялись упустить победу над «Уралом»Александр Самедов: Боялись упустить победу над «Уралом»Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями после победы над «Уралом» (1:0).Массимо Каррера: Зобнин станет выдающимся игрокомМассимо Каррера: Зобнин станет выдающимся игрокомГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» поделился впечатлениями от матча.Григорий Иванов: Павлюченко заряжен на финал с «Локо»Григорий Иванов: Павлюченко заряжен на финал с «Локо»Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России, где его клуб сыграет с «Локомотивом».Александр Тарханов: Не понимаю, чего Семин жалуетсяГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Спартака» в 24-м туре чемпионата России сказал, что не видит проблемы в плотном календаре.Александр Самедов: Конечно нам не хватало Глушакова, Зе Луиша и АдрианоХавбек «Спартака» Александр Самедов признался, что команде не хватает травмированных и дисквалифицированных футболистов.Александр Тарханов: Ильин очень старательный. Это отмечали еще в «Тосно»Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Спартака» в 24-м туре чемпионата России сказал, что красно-белые произвели на него более сильное впечатление, чем «Зенит».Режим «Тушка и чучело». О наметившемся спаде в игре «Спартака»Режим «Тушка и чучело». О наметившемся спаде в игре «Спартака»«Обозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский - о наметившемся спаде в игре «Спартака».Александр Самедов: Буду болеть за «Локомотив» (ВИДЕО)Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов, единственный, кто согласился поговорить после матча, признался, что пока не думал о дерби, а в предстоящем поединке ЦСКА с «Локомотивом» будет поддерживать свой бывший клуб.
Футбол
«Анже» обыграл «Генгам» и вышел в финал Кубка Франции
Футбол
«Челси» обыграл «Саутгемптон» и продолжает лидировать в АПЛ
Футбол
Александр Данцев: Думаю, «Спартак» чемпион
Баскетбол
«Фенербахче» обыграл «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости