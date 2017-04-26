Даниил Квят: Я готов сняться в 11-й части фильма «Форсаж»
Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят рассказал о своем
отношении к фильмам серии «Форсаж».
«В детстве, когда мне было лет пятнадцать, мне очень
нравился фильм «Форсаж». Я посмотрел первые две части, но на 3-й уже
остановился. Понял, что на улицах общего пользования так лучше не водить. Какая
там часть вышла, 10-я? Если меня позовут в 11-ю, я готов! Важна хорошая роль!
Но уличные «гонки» – опасные. И людям, которые живут в этом
районе и ночью спят, не очень приятно. Если гонки происходят нелегально – я
против.
Вот фильм «Гонка» (Rush) про Лауду и Ханта произвел на меня
фурор, он очень популярен среди автогонщиков», - сказал Квят в интервью «Спорт FM».
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