«Оренбург» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
В рамках 25-го тура чемпионата России «Оренбург» сыграет с «Зенитом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и
начнется в 17:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
«Зенит» с 46-ю очками занимает третье место в турнирной
таблице, а «Оренбург» расположился на 13-й строчке, имея в активе 22 балла.
«Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция
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