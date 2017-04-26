«Оренбург» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

В рамках 25-го тура чемпионата России «Оренбург» сыграет с «Зенитом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Зенит» с 46-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Оренбург» расположился на 13-й строчке, имея в активе 22 балла.

«Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.