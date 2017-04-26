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«Арсенал» – «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках 25-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Крылья» с 21-м очком занимают 14-е место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже, имея в активе на три балла меньше.

«Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась ничьей – 1:1.

Матч

Арсенал - Крылья Советов

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

26 апреля 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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