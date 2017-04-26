«Арсенал» – «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В рамках 25-го тура чемпионата России тульский «Арсенал»
сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется
в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
«Крылья» с 21-м очком занимают 14-е место в турнирной
таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже, имея в активе на три балла
меньше.
«Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась ничьей – 1:1.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция
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