«Арсенал» – «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В рамках 25-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Крылья» с 21-м очком занимают 14-е место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже, имея в активе на три балла меньше.

«Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась ничьей – 1:1.