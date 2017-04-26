«Рубин» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В рамках 25-го тура чемпионата России казанский «Рубин»
сыграет с грозненским «Тереком».
Встреча пройдет на «Казань-Арене» и начнется в 19:30 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
«Терек» с 33 очками занимают восьмое место в турнирной
таблице, а «Рубин» расположился на 11-й строчке, имея в активе 29 баллов.
«Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой команды из Грозного со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
26 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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