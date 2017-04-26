ЦСКА – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В центральном матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА
сыграет с «Локомотивом».
Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве и начнется в 19:30
по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
ЦСКА с 47-ю очками занимают второе место в турнирной таблице,
а «Локомотив» расположился на шестой строчке, имея в активе 35 баллов.
«Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически