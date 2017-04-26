«ПСЖ» – «Монако». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)
В рамках полуфинала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Монако».
Встреча пройдет на «Парк-де-Пренс» в Париже и начнется в 22:05
по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, в последний раз команды встречались 1 апреля текущего года в финальном матче кубка французской лиги, тогда победу одержали парижане со счетом 4:1.
Матч
Место и дата
26 апреля 22:05, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически