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«Хьюстон» обыграл «Оклахому» и вышел в 1/4 финала плей-офф НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон» на домашней площадке обыграл «Оклахому» со счетом 105:99 (16:22, 35:22, 21:33, 33:22).

Самым результативным стал игрок гостевой команды Рассел Уэстбрук, в его активе 47 очков и 11 подборов.

«Хьюстон» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в второй раунд плей-офф НБА, где встретится с победителем противостояния «Сан-Антонио» - «Мемфис».

НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Пятый матч

Матч

Хьюстон - Оклахома - 105:99

Место и дата

26 апреля 03:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция

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