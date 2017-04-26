«Хьюстон» обыграл «Оклахому» и вышел в 1/4 финала плей-офф НБА
В пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон» на
домашней площадке обыграл «Оклахому» со счетом 105:99 (16:22, 35:22, 21:33,
33:22).
Самым результативным стал игрок гостевой команды Рассел
Уэстбрук, в его активе 47 очков и 11 подборов.
«Хьюстон» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в второй раунд плей-офф НБА, где встретится с победителем противостояния «Сан-Антонио» - «Мемфис».
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Пятый матч
Матч
Место и дата
26 апреля 03:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
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