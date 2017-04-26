«Сан-Антонио» вышел вперед в серии, обыграв «Мемфис»
В пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио» на
домашней площадке обыграл «Мемфис» со счетом 116:103 (23:23, 32:26, 32:27,
29:27).
Самым результативным стал игрок «Спер» Кавай Ленар, в его
активе 28 очков.
В серии до четырех побед «Сан-Антонио» вышел вперед – 3-2.
Шестой матч противостояния состоится 28 апреля в Мемфисе.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Пятый матч
Сан-Антонио - Мемфис - 116:103 26 апреля 04:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Сан-Антонио - Мемфис - 116:103
26 апреля 04:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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