ЦСКА в «Финале четырех», победный дубль Диего Косты и поражение «Атлетико». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

Баскетбольный ЦСКА вышел в «Финал четырех», победив в третьем матче серии 1/4 финала Евролиги «Басконию».

В стартовом матче 25-го тура чемпионата России «Ростов» с минимальным счетом переиграл «Уфу».

В параллельной встрече «Спартак» обыграл «Урал» благодаря голу Фернандо.

Сухая серия голкипера «Ростова» Никиты Медведева достигла 862-х минут, в последний раз он пропускал в РФПЛ еще в ноябре прошлого года.

Экс-форвард лондонского «Асенала» и «Зенита» Андрей Аршавин назвал самого техничного футболиста, с которым он играл в одной команде.

Дубль Диего Косты помог «Челси» обыграть «Саутгемптон».

«Атлетико» неожиданно на своем поле потерпел поражение от «Вильярреала», до лидеров таблицы «мадридцам» семь очков.

В 1/2 финала Кубка Франции «Анже» обыграл «Генгам», второй финалист определится сегодня в матче «Пари Сен-Жермен» - «Монако».

В полуфинале Кубка Германии «Айнтрахт» победил в серии пенальти в менхенгладбахскую «Боруссию», второй финалист этого турнира также определится сегодня в противостоянии «Бавария» - «Боруссия» Д.

«Хьюстон» обыграл «Оклахому» и вышел в 1/4 финала плей-офф НБА.

Цитата дня: «Спартак» успешно преодолевает трудный отрезок дистанции», - Александр Бубнов.

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