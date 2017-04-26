Зидан считает, что «Реалу» не нужен Азар

Полузащитник «Челси» Эден Азар может остаться в лондонском клубе. Об этом сообщает издание Marca.

Согласно источнику, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что его команде не нужен лидер английского клуба, поскольку в стане «сливочных» достаточно игроков подобного амплуа.

Отмечается, что грядущим летом «бланкос» покинет колумбийский полузащитник Хамес Родригес, поскольку французский специалист не готов гарантировать ему игровую практику. При этом, «Реал» собирается продлить контракт с другим хавбеком – Иско.

Источник уверяет, что Зидан намерен сделать ставку на Марко Асенсио. Наставник «Реала» уверен, что экс-подопечный Валерия Карпина в состоянии конкурировать за место в основе с Гаретом Бэйлом.