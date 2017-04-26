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Воробьев перешел в «Филадельфию»

Источник:  TVA sportsКомментарии

Форвард сборной России Михаил Воробьев стал игроком «Филадельфии». Об этом сообщает издание TVA Sports.

Согласно источнику, стороны заключили контракт, детали которого станут известны позднее.

Напомним, с 2015 года игрок защищал цвета «Салавата Юлаева», а ранее он был задрафтован «Флайерз» в 2015 году в четвертом раунде под общим 104-м номером.

В минувшем сезоне 20-летний Воробьев провел 44 матча в КХЛ, набрав 11 (3+8) очков.

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