Воробьев перешел в «Филадельфию»
Форвард сборной России Михаил Воробьев стал игроком «Филадельфии». Об этом сообщает издание TVA Sports.
Согласно источнику, стороны заключили контракт, детали которого станут известны позднее.
Напомним, с 2015 года игрок защищал цвета «Салавата Юлаева», а ранее он был задрафтован «Флайерз» в 2015 году в четвертом раунде под общим 104-м номером.
В минувшем сезоне 20-летний Воробьев провел 44 матча в КХЛ, набрав 11 (3+8) очков.
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