«Юта», обыграв «Клипперс», вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НБА
Баскетболисты «Юты» в пятом матче первого раунда плей-офф Западной конференции НБА нанесли поражение «Клипперсу».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 96:92 в пользу гостей.
Весомый вклад в победу своей команды внес Гордон Хэйворд, набравший 27 очков, а в составе «Клипперс» отметился Крис Пол, в активе которого 28 баллов.
Таким образом, «Юта» вышла вперед в серии. Следующий матч между командами состоится 28 апреля.
НБА
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Пятая игра
Счет в серии – 3:2
Матч
Место и дата
26 апреля 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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