«Тоттенхэм» не собирается отпускать Алдервейрелда и готов повысить ему зарплату

Руководство и тренерский штаб «Тоттенхэма» довольны выступлением защитника Тоби Алдервейрелда.

Как сообщает Daily Mirror, в ближайшее время лондонский клуб начнет переговоры с агентом игрока о новом контракте. Отмечается, что «шпоры» готовы повысить зарплату футболисту сборной Бельгии, поскольку не хотят отпускать его в миланский «Интер».

При этом источник уверяет, что в миланский клуб Алдервейрелд может отправиться из-за аргентинского специалиста Диего Симеоне, который тренировал его в мадридском «Атлетико».

Ранее сообщалось, что наставник «матрасников» раздумывает над переездом в серию А по окончании сезона.