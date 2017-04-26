«МЮ» собирается потратить на трансферы 170 млн фунтов

Руководство «Манчестер Юнайтед» грядущим летом планирует выделить порядка 170 млн фунтов на усиление состава. Об этом сообщает Independent.

Согласно источнику, клуб планирует избавиться от нападающего Уэйна Руни, на которого претендует «Эвертон». Также «красные дьяволы» готовы отпустить 35-летнего форварда Златана Ибрагимовича, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

При этом источник уверяет, что клуб намерен заменить вышеперечисленных игроков форвардом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном и нападающим «Торино» Андреа Белотти. Отметим, что сумма отступных за игрока сборной Италии составляет 100 млн евро. Ранее об этом сообщил президент клуба из серии А.