Жена Хамеса: Мой муж сделает выбор тогда, когда посчитает нужным

Даниэла Оспина, жена полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, высказалась о ситуации своего мужа. Ранее стало известно, что игрок сборной Колумбии принял решение покинуть испанский клуб по окончании сезона.

«Мой муж сосредоточен на игре. Все, что случится в будущем – его личное решение, но могу заверить вас, что он счастлив в «Реале». Хамес сделает выбор тогда, когда посчитает нужным. Я не могу ничего обещать, однако, мне известно, что он хочет выступать только за «Реал».

Что касается меня, то мне очень нравится Мадрид. Мы счастливы в Испании, и хотели бы остаться здесь. Хамес работает на тренировках и пытается стать лучше. Конечно, мне хочется, чтобы он чаще выходил на поле», – цитирует Оспину Marca.