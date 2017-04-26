Задержка зарплаты игрокам и сотрудникам «Авангарда» достигла двух месяцев

Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник в «Авангарде», задержка выплаты заработной платы перед хоккеистами и сотрудниками омского клуба достигла двух месяцев.

«Задержка зарплаты в омском клубе составляет уже два месяца и растет с каждым днем. Учитывая, что сезон завершен, это вызывает вопросы у игроков», – заявил источник.

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» завершил регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в таблице Восточной конференции, а в плей-офф во втором раунде уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 2-4 в серии.

В конце марта тренерский штаб клуба возглавил экс-главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Скабелка.