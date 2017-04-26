Арсен Венгер: «Арсенал» не продаст Санчеса в английский клуб, это точно

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о ситуации полузащитника «пушкарей» Алексиса Санчеса.

«Думаю, он останется и подпишет новый контракт. Алексис счастлив здесь. У него есть желание выступать за нашу команду. По крайней мере, мне в это верится.

Не думаю, что «Арсенал» продаст Санчеса в какой-либо другой клуб премьер-лиги. Это точно. Вообще, почему мы должны его продавать? У нас нет желания делать сильнее другие команды.

Как я уже говорил, Санчес хочет остаться. Сейчас ведутся переговоры, и стороны пытаются найти компромисс. Думаю, все сложится отлично», – цитирует специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что на игрока сборной Чили претендуют «ПСЖ», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Челси» и «Бавария».